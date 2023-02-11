- До нового года играл и в центре, и с краю. Вполне возможно, что продолжу играть и там, и там — куда поставит тренер. Долго играл в центре поля, мне это действительно нравится. Но главное — приносить пользу команде, - приводит слова Денисова Sport24.
20-летний уроженец Санкт-Петербурга Даниил Денисов провел свою первую игру за основной состав "Спартака" в декабре 2021 года. В текущем сезоне воспитанник СШОР "Зенита" является стабильным игроком стартового состава красно-белых и принял участие в 24 встречах за столичный коллектив – 17 в РПЛ, 6 в Кубке России и 1 в Суперкубке России. В активе Даниила 1 гол и 4 результативных паса. Контракт Денисова с москвичами рассчитан до конца июня 2026 года.
"Спартак" одержал очередную победу на предсезонном товарищеском турнире. Команда Гильермо Абаскаля одержала победу в Зимнем Кубке РПЛ. Сезон для красно-белых стартует кубковыми матчами против "Локомотива". В РПЛ москвичи проведут свою первую игру после зимнего перерыва против "Урала".
Денисов: мне комфортно играть в центре поля, но главное - приносить пользу команде
Российский футболист "Спартака" Даниил Денисов высказался о любимой позиции на футбольном поле.
Фото: ФК "Спартак"