"Для меня главная интрига в весенней части чемпионата России - "Локомотив". Все остальное менее интересно. Это не связано с Дзюбой, при чем здесь он? Во-первых, я болею за "Локомотив". Во-вторых, интересно, выберется ли команда, в каком состоянии будет во второй части сезона. Дзюба в "Локомотиве" - это уже менее интересно. Главное, чтобы выбрались на другие позиции и показывали внятную игру", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат".
Напомним, 34-летний российский нападающий Артем Дзюба в начале февраля подписал со столичным "Локомотивом" контракт до конца текущего сезона. По итогам осеннего отрезка РПЛ московский "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В их активе 13 набранных очков в 17 прошедших турах. "Железнодорожники" опережают Химки, которые находятся в зоне вылета, всего на 1 балл, а отставание от спасительной 12 строчки составляет 6 очков. Уже 4 марта "Локомотив" возобновит чемпионат выездной игрой с "Ростовом", который находится в тройке лидеров.
Динияр Билялетдинов: главная интрига весенней части РПЛ - "Локомотив". Это не связано с Дзюбой
Экс-хавбек "Локомотива" Динияр Билялетдинов рассказал, что для него является главной интригой весенней части РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"