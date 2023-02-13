"Матвей для меня однозначно - номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА. Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирожденный лидер и капитан. Да, может, и ошибается, но как без этого в футболе? Матвей быстро приходит после такого в себя и не унывает - ценное свойство. По уровню Сафонов точно мог бы играть в топ-5 лигах", - цитирует Олусегуна "Sport24".
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Его дебют пришелся на 13 августа 2017 года в матче против пермского "Амкара". Во второй половине сезона 2018/2019 Матвей стал основным вратарем команды. Он дважды становился с "Краснодаром" бронзовым призером чемпионата России: в сезонах 2018/19, 2019/20. А также признавался лучшим молодым футболистом РПЛ сезона 2019/20. Краснодар набрал 25 очков в 17 сыгранных матчах и в данных момент находится в середине турнирной таблицы РПЛ, на 8 строчке.
Нападающий "Краснодара" Олусегун: Сафонов - номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева
Форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун назвал своего одноклубника вратаря Матвея Сафонова лучшим вратарем РПЛ.
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