- У Валерия Георгиевича всегда играют лучшие. И в любой момент кого угодно могут убрать из состава. У меня до сих пор нет уверенности, что я останусь в основе. В любой момент всё может измениться. Прошлый сезон пролетел моментально. Не было времени даже проанализировать происходящее. Тренировки, игры. Все мысли только об этом. Когда тебе доверяют, ставят в основу, так или иначе появляется уверенность. Ты учишься, получаешь опыт - это здорово. Каждая игра - новый урок, - цитирует Мелёхина "РБ Спорт".
19-летний центральный защитник Виктор Мелёхин в текущем сезоне провел за "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина 19 матчей во всех турнирах, в том числе 13 в Российской премьер-лиге и 6 в Кубке России. При этом в чемпионате России Мелёхин выходил в стартовом составе в 10 встречах из 13, в играх группового этапа Пути РПЛ Кубка страны - в 4 встречах из 6.
По результатам осенней части сезона "Ростов" находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками в 17 матчах. Отставание от идущего на второй позиции "Спартака" составляет 1 очко, от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" - 7 очков. Отрыв желто-синих от ближайших преследователей - московских "Динамо" и ЦСКА - составляет 6 очков.
Мелёхин: у Карпина в "Ростове" всегда играют лучшие, в любой момент кого угодно могут убрать из состава
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин высказался об игре в основе своей команды.
Фото: ФК "Ростов"