По сообщениям источника, ЦСКА заинтересован в 25-летнем швейцарском центрфорварде Квадро Дуа. Армейский клуб уже направил предложение в немецкий "Нюрнберг" об аренде игрока.
Квадро Дуа защищает цвета "Нюрнберга" с лета 2022 года. В текущем сезоне швейцарец сыграл за немецкий коллектив 22 игры. В которых сумел отметиться 6 голами а 2 результативными пасами. 25 февраля Дуа исполнится 26 лет. Футболист имеет на своем счету 12 матчей за юношеские сборные Швейцарии.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Журналист Карпов: ЦСКА сделал предложение "Нюрнбергу" об аренде швейцарского форварда Дуа
Швейцарский футболист Квадро Дуа может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК " Нюрнберг"