По сообщениям СМИ, "Коньяспор", представляющий турецкий чемпионат, заинтересован в услугах 31-летнего российского нападающего Дмитрия Полоза. Игрок может перейти в июле 2023 года на правах свободного агента. Нынешний клуб Дмитрия "Ростов" хотел бы продлить контракт с футболистом, но Полоз приостановил переговоры в связи с личными обстоятельствами.
Дмитрий Полоз вернулся в "Ростов" летом 2020 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 20 играх – 16 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе Дмитрия 9 голов. Договор экс-игрока "Зенита" и "Ростова" завершается в конце июня 2023 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": турецкий "Коньяспор" заинтересован в переходе Полоза летом
Российский футболист Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Фото: РПЛ