Украинские СМИ: драка игроков "Шинника" и "Миная" началась после того, как игрок российского клуба нахамил уборщице

Украинские СМИ озвучили свою версию причин драки между футболистами "Шинника" и "Миная".

Фото: ФК "Шинник"

По утверждению источника, конфликт начался из-за нетрезвого игрока "Шинника", которого тошнило в туалете отеля. После этого неназванный футболист якобы нахамил уборщице, за которую вступились игроки "Миная".



Ранее стало известно, что в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная", которые проживали в одном месте. По информации российского журналиста Ивана Карпова, драку спровоцировали игроки "Миная", которые призывали российских коллег к выкрику политических лозунгов.



Источник: украинские СМИ