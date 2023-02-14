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Колосков – о массовой драке в Турции: надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков жестко отреагировал на массовую драку между футболистами ярославского "Шинника" и украинского "Миная".
Фото: РФС
– Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель. Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили. Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах. Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем, – цитирует Колоскова ТАСС.

Ранее журналист Иван Карпов привел версию о том, что защитник "Шинника" Артем Семейкин выскочил из гостиничного номера, услышав крики "Слава Украине", и в одиночку бросился на украинцев с кулаками и криками "Слава России". Источник утверждал, что его избила толпа футболистов клуба Украинской Премьер-Лиги "Минай". У 26-летнего защитника диагностировано сотрясение мозга. Эти действия послужили началом массовой драки между игроками российской и украинской команд. Данную новость оперативно опровергли в пресс-службе ярославского клуба.

На данный момент "Минай" находится в зоне переходных игр на тринадцатой строчке в таблице чемпионата Украины. Впрочем, такое же количество очков у львовского "Руха", который идет на спасительном двенадцатом месте в УПЛ и опережает "Минай" по дополнительным показателям.

Ярославский "Шинник" располагается в середине таблицы Первой Лиги. Команда Вадима Евсеева заработала 28 очков после 20-ти сыгранных туров и занимает девятую позицию.


Колосков Шинник
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