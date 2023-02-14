"В настоящее время Григорий Морозов является одним из многих игроков, за которыми наблюдает профессиональный штаб в преддверии квалификации в марте. Но мы все еще не знаем, сможет ли он играть за национальную команду или нет", - цитирует Шломи Sport24.
Григорий Морозов с января этого года на правах аренды выступает за "Бейтар" из Иерусалима. Защитник принадлежит словенскому "Целе", но в условиях арендного соглашения прописана возможность для выкупа.
Напомним, ранее Морозов несколько лет защищал цвета "Динамо". На его счету 119 матчей в составе бело-голубых, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Федерация футбола Израиля: наш штаб наблюдает за Морозовым, но мы не знаем, сможет ли он играть за сборную
Пресс-атташе израильской Федерации футбола Барзель Шломи заявил, что бывший защитник "Динамо" Григорий Морозов может стать игроком сборной Израиля.
Фото: ФК "Уфа"