"Павлюченко и "Уфа" — забавная история. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание — создал такую пиар-акцию. Ради одного матча карьеру всё-таки не возобновляют. Хотя идея забить юбилейный двухсотый мяч выглядела довольно любопытно", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру и подписать контракт с "Уфой", чтобы сыграть за команду в текущем розыгрыше Кубка России. Сегодня Павлюченко заявил, что переговоры окончательно завершились неудачей.
Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году. Его последним клубом стало "Знамя" из Ногинска. В декабре прошлого года ему исполнился 41 год.
Нигматуллин: Павлюченко и "Уфа" - забавная история. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал историю с несостоявшимся подписанием контракта Романа Павлюченко с "Уфой".
Фото: РИА Новости