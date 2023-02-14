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Нигматуллин: Павлюченко и "Уфа" - забавная история. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал историю с несостоявшимся подписанием контракта Романа Павлюченко с "Уфой".
Фото: РИА Новости
"Павлюченко и "Уфа" — забавная история. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание — создал такую пиар-акцию. Ради одного матча карьеру всё-таки не возобновляют. Хотя идея забить юбилейный двухсотый мяч выглядела довольно любопытно", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру и подписать контракт с "Уфой", чтобы сыграть за команду в текущем розыгрыше Кубка России. Сегодня Павлюченко заявил, что переговоры окончательно завершились неудачей.

Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году. Его последним клубом стало "Знамя" из Ногинска. В декабре прошлого года ему исполнился 41 год.


Нигматуллин Павлюченко УФА
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