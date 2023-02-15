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Спортдиректор "Аталанты": неправда, что "Торино" начал переговоры о выкупе Миранчука

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Спортивный директор "Аталанты" Тони Д'Амико высказался по поводу информации о том, что "Торино" ведет переговоры о покупке Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Торино"
- "Торино" начал переговоры о выкупе Миранчука? Нет, это неправда, - приводит комментарий Д'Амико Sport24.

Россиянин Алексей Миранчук, играющий на позиции атакующего хавбека, перебрался в "Аталанту" в 2020 году. С того момента воспитанник "Локомотива" провел в Серии А 60 игр. В активе Алексея 10 голов и 9 результативных пасов. Этот розыгрыш итальянского первенства Миранчук начал в "Торино", который летом арендовал футболиста. Сегодня итальянские источники сообщили о том, что туринский коллектив намерен осуществить переход Миранчука в свою команду на полноценной основе.

"Аталанта" после 22 проведенных туров располагается на 3 месте в таблице Серии А, отставая от "Наполи", находящегося на 1-й строчке, на 18 очков.


Миранчук Ал Торино Аталанта
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