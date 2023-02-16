Зарема: Глебов сам обрывал мне телефон, его агент настойчиво предлагал футболиста в "Спартак"

- Я не понимаю, о чем рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021. "Ростов" не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Семина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта. Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в "Спартак", сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон. Я никогда не вела переговоры с игроком без агента, отца, юриста или иного представителя. При этом Лука Каттани не один раз объяснял и агенту, и игроку, что мы не ищем футболиста на эту позицию. У нас уже были договоренности по Пруцеву и Мартинсу, которые присоединились к команде до сборов, - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
Ранее 23-летний опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал в интервью, что не перешел в московский "Спартак", потому что в его понимании не всё решают деньги, при этом футболист подчеркнул влияние дружеских и рабочих моментов на свое решение. Летом 2021 год появлялась информация о возможном переходе Глебова к красно-белым, однако этот трансфер не состоялся. Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова не имеет никакого управленческого отношения к клубу с августа 2022 года, когда Федун передал свой пакет акций в собственность компании "ЛукОЙЛ".
В текущем сезоне "Ростов" и "Спартак" по итогам осенней части являются соседями в турнирной таблице, занимая третье и второе место соответственно. Красно-белые набрали 36 очков в 17 матчах, желто-синие отстают от них на 1 балл, имея в активе 35 очков, возглавляет таблицу петербургский "Зенит", набравший 42 очка. Очный матч "Ростова" и "Спартака" состоялся 11 сентября 2022 года и завершился победой дончан со счетом 4:2, опорный полузащитник Данил Глебов отметился результативной передачей.
Глебов: почему отказался от перехода в "Спартак"? В моем понимании не все решают деньги
Зарема: Глебов сам обрывал мне телефон, его агент настойчиво предлагал футболиста в "Спартак"
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова о причинах отказа от возможного трансфера к красно-белым.
Фото: МатчПремьер