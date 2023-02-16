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Каманцев: с новым провайдером ВАР для зрителей будут такие же офсайдные линии, как и раньше

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о том, какими будут офсайдные линии ВАР с новым провайдером.
Фото: РПЛ
- Для зрителей ничего не изменится. Будут такие же линии, как и раньше. Для судей почти всё останется прежним. Практически все провайдеры делают одинаковый интерфейс, чтобы можно было менять арбитров, не переучивая их тотально. Наши судьи уже работали на международных матчах на оборудовании других поставщиков VAR, - передает слова Каманцева Sport24.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил контракт с китайской компанией RegourTech - провайдером ВАР, с помощью которого в работу российских видеоарбитров вернутся офсайдные линии. В осенней части сезона-2022/2023 работа видеорефери в чемпионате России происходила без детального рассмотрения моментов на предмет возможного положения "вне игры", за исключением ситуаций, когда офсайд или его отсутствие были видны на видеоповторе явно.


РФС Каманцев ВАР
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