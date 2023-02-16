- С Карраскалем и Мединой наладилось взаимодействие, которого давно не было? Да, особенно с Каррой. Он делает разницу. Игра один в один в нашем чемпионате на вес золота, а Хорхе — человек, который может создать преимущество, обыграв одного, даже двух. Появляются свободные зоны, в которые мне легче открываться, появляется больше моментов. Карраскаль заранее видит эти передачи, может и с места отдать, - приводит мнение Чалова Sport24.
Колумбийский атакующий хавбек, которому в мае исполнится 25 лет, Хорхе Карраскаль, ставший полноценным игроком ЦСКА летом 2022 года, в этом сезоне провел 18 встреч за армейский коллектив -16 в РПЛ и 2 в Кубке России. В активе игрока сборной Колумбии 5 голов и 6 результативных пасов. Игрок тратит на гол в среднем 272 игровые минуты. Его партнер по атаке россиянин Федор Чалов забил 11 голов и оформил 2 ассистентских действия в 21 игре за столичный клуб. Игрок сборной России тратит на гол 138 минут.
ЦСКА ушел на зимний перерыв, набрав 29 очков после 17 сыгранных туров. Команда Владимира Федотова закончила осеннюю часть РПЛ на 5-й строчке в таблице.
Чалов – о Карраскале: он делает разницу. Игра один в один в нашем чемпионате на вес золота
Российский форвард ЦСКА Федоров Чалов высказался по поводу игры колумбийца Хорхе Карраскаля.
Фото: "СЭ"