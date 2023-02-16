- Мы просто так стали отдавать матчи. Может, не хватает агрессии, наглости, чтобы их забирать, чтобы даже искусственно градус поднять. Как это делал Понтус (Вернблум) — заряжал команду. Идет по накатанной, всех обыгрываешь — и тут какой-то перерыв, пауза, и ты думаешь, что после нее все то же самое будет. И буксуешь чуть-чуть, - приводит слова Чалова Sport24.
Летом у ЦСКА сменился тренерский штаб. Столичный коллектив возглавил Владимир Федотов, который в предыдущем сезоне привел "Сочи" к серебряным медалям. По итогам 17 туров осенней части сезона РПЛ армейцы с 29-ю очками располагаются на 5-й строчке. Команда одержала 8 побед и 4 раза проиграла, забив 30 голов и пропустив 18 мячей. Отставание ЦСКА от "Зенита", идущего на первом месте, составляет 13 баллов. Свой первый матч в весенней части сезона команда Федотова проведет против "Сочи" в рамках 18-го тура российского первенства.
Чалов: ЦСКА просто так стал отдавать матчи. Не хватает агрессии, наглости, чтобы их забирать
Нападающий ЦСКА из России Федор Чалов высказался о выступлении команды в первой части сезона.
Фото: "СЭ"