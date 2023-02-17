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"СЭ": Малком и Клаудиньо весной получат российское гражданство

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Полузащитники питерского "Зенита" Малком и Клаудиньо станут обладателями российских паспортов.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, бразильцам была одобрена выдача гражданства РФ. Отмечается, что Малком и Клаудиньо станут натурализованными игроками уже весной. С другой стороны, натурализация не слишком поможет сборной России и сине-бело-голубым. Оба футболиста были заиграны за олимпийскую команду Бразилии, поэтому не смогут защищать цвета российской сборной. По этой же причине бразильские хавбеки "Зенита" сохранят за собой статус легионеров в чемпионате России.

Малком перебрался на берега Невы летом 2019 года из испанской "Барселоны". Клаудиньо защищает сине-бело-голубые цвета с сезона-2021/22. Предыдущим клубом 26-летнего хавбека был "Ред Булл Брагантино". "Зенит" уверенно возглавляет таблицу РПЛ за 13 туров до окончания чемпионата. На счету команды Сергея Семака 42 очка.

Источник: "СЭ"


Зенит Малком Клаудиньо
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