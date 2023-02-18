"Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры. Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он — чемпион мира", - цитирует Домингеса ТАСС.
Напомним, Артем Дзюба в начале февраля стал игроком "Локомотива". Форвард находился в статусе свободного агент после расторжения контракта с "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года. В августе этого года Дзюбе исполняется 35 лет.
Ранее нападающий выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь".
Домингес - о возрасте Дзюбы: и с большими годами можно быть лучшим в мире. Вспомните, Месси 35, он - чемпион мира
Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Алехандро Домингес прокомментировал возраст Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"