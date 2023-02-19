- Можно ли сравнивать атаку "Спартака" с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее - есть конкуренция, за счет которой можно усилить игру заменами. Есть ли такое у "Зенита"? С одной стороны, на лавке там сидят сборники, с другой - когда меняют Малкома и Клаудиньо, игра команды в атаке выглядит слабее. Для Питера важно, чтобы не ломались бразильцы, потому что качество игры падает. В общем, группа атаки красно-белых как минимум не хуже зенитовской, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" и московский "Спартак" занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе сине-бело-голубых 42 набранных очка в 17 сыгранных матчах, красно-белые на этом же отрезке набрали 6 очков. При этом "Зенит" является самой результативной командой лиги - на счету подопечных Сергея Семака 47 забитых мячей, "Спартак" под руководством испанского главного тренера Гильермо Абаскаля занимает второе место и по этому показателю - 40 забитых мячей.
Лучший бомбардир петербуржцев Малком забил 12 голов и занимает третье место в гонке голеадоров РПЛ, спартаковец Квинси Промес забил 14 голов и делит в этой таблице первое-второе место с Владимиром Писарским (Сычевым) из "Крыльев Советов".
Шалимов: группа атаки "Спартака" как минимум не хуже зенитовской
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов сравнил силу линии нападения московского "Спартака" и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"