- Я думаю, с учетом той игры и состава, который есть сейчас, провалом будет место ниже тройки. Уж не знаю, насколько это будет поводом уволить Абаскаля, но его работа тогда будет оценена как плохая - абсолютно точно. Но я не вижу к этому никаких предпосылок. "Спартак" становится всё лучше, никто не ушел, пришли новые игроки, есть время для того, чтобы хорошо поработать. И команда должна быть в тройке, - передает слова Мора "РБ Спорт".
По результатам осенней части текущего сезона-2022/2023 московский "Спартак" под руководством 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 17 матчах. Отставание красно-белых от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 6 очков. Идущий на третьей позиции "Ростов" "Спартак" опережает на 1 очко, находящиеся на четвертом и пятом местах московские "Динамо" и ЦСКА - на 7 очков.
Мор: провалом для Абаскаля будет место "Спартака" ниже тройки
Экс-защитник московского "Спартака" Эдуард Мор высказал мнение о том, какой результат красно-белых для их главного тренера Гильермо Абаскаля будет считаться провальным.
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