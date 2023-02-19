"Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык. В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант", - цитирует Орлова "Sport24".
Напомним, 11 февраля полузащитник Павел Мамаев объявил о решении завершить игровую карьеру. С лета игрок находился без клуба, его последней командой были подмосковные "Химки". Ранее Мамаев выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов", также он вызывался в национальную сборную России. Мамаев становился чемпионом России, трижды обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны. В сентябре Мамаеву исполнится 35 лет.
Орлов - о Мамаеве: он был способный, но замкнутый парень. Поэтому и не раскрылся его талант
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о полузащитнике Павле Мамаеве, ранее завершившем свою футбольную карьеру игрока.
Фото: "Чемпионат"