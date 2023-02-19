- Недавно Федор заявил о своем желании поиграть в одной из ведущих европейских лиг. Однако говорить о приглашении такого рода с его нынешней игрой не приходится. – приводит мнение Бышовца Betonmobile.ru.
Российский центрфорвард ЦСКА Федор Чалов в этом сезоне поучаствовал в 21 матче за армейцев. На счету воспитанника столичного коллектива 11 голов - 10 в РПЛ и 1 в Кубке России. Также Федор отметился 2 результативными пасами. Всего у игрока 60 голов и 35 ассистов в 200 матчах за ЦСКА. С февраля по июня 2022 года Чалов защищал цвета "Базеля", представляющего чемпионат Швейцарии, на правах арендного соглашения. В местном первенстве футболист отметился 4 голами и 2 голевыми передачами в 14 играх. В апреле Федору исполнится 25 лет.
Бышовец: с нынешней игрой Чалова говорить о приглашении в клубы ведущих европейских лиг не приходится
Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу желания форварда ЦСКА Федора Чалова поиграть в европейских клубах.
Фото: Sport24