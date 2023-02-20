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Пименов: "Спартак" - фаворит кубкового матча с "Локомотивом". Главное, чтобы погода не внесла свои коррективы

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Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал предстоящую встречу "железнодорожников" со "Спартаком" в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
- Думаю, ажиотаж серьезный перед этой игрой, так как "Спартак" произвел очень хорошее впечатление на сборах. "Локомотив" взял шесть новых футболистов. Интересно на них посмотреть. "Спартак" - фаворит этого матча. Главное, чтобы погода не внесла свои коррективы со знаком минус, - передает слова Пименова "РБ Спорт".

22 февраля на московской "РЖД Арене" должен пройти первый матч двухматчевого противостояния 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) между столичными "Локомотивом" и "Спартаком", ответная игра назначена на 27 февраля. При этом 22 февраля в Москве прогнозируется морозная погода, что создает риск переноса матча.

"Спартак" в межсезонье стал победителем товарищеского турнира "Winline Зимний Кубок РПЛ", состав "Локомотива" пополнили 6 новых игроков - 18-летний вингер Сергей Пиняев, 23-летний форвард Максим Глушенков, 27-летний голкипер Илья Лантратов, 28-летний аргентинский центральный защитник Герман Конти, 34-летний правый защитник Игорь Смольников и 34-летний нападающий Артем Дзюба.

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Матч Кубка России "Локомотив" - "Спартак" может быть перенесен на март из-за морозов


Кубок России Спартак Локомотив Пименов
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