- Думаю, ажиотаж серьезный перед этой игрой, так как "Спартак" произвел очень хорошее впечатление на сборах. "Локомотив" взял шесть новых футболистов. Интересно на них посмотреть. "Спартак" - фаворит этого матча. Главное, чтобы погода не внесла свои коррективы со знаком минус, - передает слова Пименова "РБ Спорт".
22 февраля на московской "РЖД Арене" должен пройти первый матч двухматчевого противостояния 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) между столичными "Локомотивом" и "Спартаком", ответная игра назначена на 27 февраля. При этом 22 февраля в Москве прогнозируется морозная погода, что создает риск переноса матча.
"Спартак" в межсезонье стал победителем товарищеского турнира "Winline Зимний Кубок РПЛ", состав "Локомотива" пополнили 6 новых игроков - 18-летний вингер Сергей Пиняев, 23-летний форвард Максим Глушенков, 27-летний голкипер Илья Лантратов, 28-летний аргентинский центральный защитник Герман Конти, 34-летний правый защитник Игорь Смольников и 34-летний нападающий Артем Дзюба.
Дерби «Спартака» и «Локо», «Зенит» в Ульяновске, Карпин против Гончаренко. Анализируем все пары 1/4 финала Кубка России
Матч Кубка России "Локомотив" - "Спартак" может быть перенесен на март из-за морозов
Пименов: "Спартак" - фаворит кубкового матча с "Локомотивом". Главное, чтобы погода не внесла свои коррективы
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал предстоящую встречу "железнодорожников" со "Спартаком" в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"