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Кордоба: о философии "Краснодара" пока есть представление только у тренера

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба ответил на вопрос об игровой философии черно-зеленых.
Фото: Getty Images
- Философия "Краснодара"? Пока не могу сказать. Только у тренера есть представление об этом. Надеюсь, что глобально ничего не изменится и мы продолжим играть в атакующий футбол. Мне как нападающему это важно. Но и обороняться я тоже готов. Всё зависит от заданий тренера, - передает слова Кордобы "Чемпионат".

В январе 2023 года "Краснодар" возглавил новый главный тренер - 45-летний сербский специалист Владимир Ивич, ранее тренировавший "Маккаби" из Тель-Авива, английский "Уотфорд" и греческий ПАОК. По итогам осенней части сезона "быки" набрали 25 очков в 17 матчах и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. 23 февраля черно-зеленые встретятся на выезде с московским ЦСКА в рамках первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, ответная игра пройдет в Краснодаре 28 февраля.


Краснодар Ивич Кордоба
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