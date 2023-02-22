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Ещенко о матче "Локомотив" - "Спартак": игра состоится, если -30 не ударит. Мы в Томске при -16 играли, не жаловались

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Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о риске переноса предстоящего кубкового матча с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
- Мы в свое время в Томске при -16 играли, никто не жаловался. Таких случаев много было уже. Ничего страшного, подогрев поля включат, градусник покажет чуть поменьше сразу. Это не помеха для футболистов. Я считаю, что дерби нужно проводить. Уверен, что матч состоится, если морозец в -30 градусов не ударит. Вот при такой ситуации, конечно же, всё очевидно, - передает слова Ещенко "Чемпионат".

22 февраля в 20:00 по московскому времени на столичной "РЖД Арене" должен пройти первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак". Существует риск переноса игры при понижении температуры ниже -15 градусов - в этом случае для ее проведения потребуется согласие обеих команд и главного рефери матча. По прогнозу погоды на 22 февраля днем в Москве ожидается около 12 градусов мороза, ночью - около 17 градусов.

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Кубок России Локомотив Спартак Ещенко
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