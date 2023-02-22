- Боевая игра получилась. Но, может быть, конечно, игровых комбинаций меньше мы видели: больше борьбы было. Тем не менее, мне кажется, в плане комбинационного футбола "Урал" преуспел больше, чем хозяева поля. Там и подходы были: дважды выходил на хорошую позицию Каштанов. "Ростов", конечно, в первом тайме остроты почти не создавал , но с выходом Комличенко острота стразу появилась. Похоже, Комличенко сейчас очень важная фигура для "Ростова".
В принципе мог "Урал" в концовке дожать соперника. Думаю, он был ближе к победе. Но опять же комбинационного футбола особо в этом матче мы не увидели. Еще ведь идет зима.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Тарханов: игроки "Урала" могли дожать "Ростов" в первом матче кубкового четвертьфинала
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал корреспонденту Rusfootball.info ничью в первом матче четвертьфинала Кубка России с "Ростовом" (1:1).
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