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Тарханов: игроки "Урала" могли дожать "Ростов" в первом матче кубкового четвертьфинала

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Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал корреспонденту Rusfootball.info ничью в первом матче четвертьфинала Кубка России с "Ростовом" (1:1).
Фото: Getty Images
- Боевая игра получилась. Но, может быть, конечно, игровых комбинаций меньше мы видели: больше борьбы было. Тем не менее, мне кажется, в плане комбинационного футбола "Урал" преуспел больше, чем хозяева поля. Там и подходы были: дважды выходил на хорошую позицию Каштанов. "Ростов", конечно, в первом тайме остроты почти не создавал , но с выходом Комличенко острота стразу появилась. Похоже, Комличенко сейчас очень важная фигура для "Ростова".

В принципе мог "Урал" в концовке дожать соперника. Думаю, он был ближе к победе. Но опять же комбинационного футбола особо в этом матче мы не увидели. Еще ведь идет зима.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Тарханов Урал Ростов
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