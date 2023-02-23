- Меня удивляет, что у "Динамо" не играет Тюкавин. Очень сильно меня это удивляет. Я видел игры "Динамо" на сборах, Константин там очень здорово выглядел. Может план был в том, чтобы Смолов замучил самарцев, а свежий Тюкавин вышел бы и решил все. Так и получилось, Константин забил. Не думаю, что Тюкавин готов постоянно выходить на замену. Для меня футболист номер один в нападении "Динамо" — это Тюкавин. У тренера другое понимание.
20-летний Тюкавин сыграл 23 матча за "Динамо" в текущем сезоне, отметившись в них шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В общей сложности молодой нападающий провел на поле менее 850 минут. Главный конкурент Тюкавина за место на поле, 33-летний Федор Смолов, сыграл за бело-голубых 21 матч, в которых забил девять голов и сделал пять голевых передач. Форвард отыграл за москвичей 1405 минут. Агент Тюкавина несколько раз выступал СМИ с заявлением о том, что его клиент не рассматривает возможности ухода из команды.
Источник: "РБ Спорт".
Орещук: удивляет, что у "Динамо" не играет Тюкавин. Он футболист номер один в нападении команды
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил удивление тому, что в составе бело-голубых должного игрового времени не получает нападающий Константин Тюкавин.
ФК "Динамо"