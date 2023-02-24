- Как игралось против Дзюбы? Учитывая его антропометрию, тяжеловато бороться. Но в целом всё нормально, - приводит комментарий Литвинова Sport24.
Позавчера "Спартак" в гостях минимально обыграл "Локомотив" (1:0) в рамках Кубка России. Свой дебютный поединок за красно-зеленых провел россиянин Артем Дзюба. Лучший бомбардир в истории РПЛ отыграл все 90 минут встречи и имел два момента для того чтобы поразить ворота своего бывшего клуба. Ему противостоял 21 -летний Руслан Литвинов, играющий на позиции центрального защитника. Воспитанника красно-белых также провел на поле все 90 минут. С большой долей вероятности, игроки снова встретятся друг с другом 27 февраля в ответном матче между командами.
Литвинов: против Дзюбы было тяжело бороться
Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался о противостоянии с форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"