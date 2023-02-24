- Говорил ранее и повторю — сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошёл талант отца.
Напомним, ранее стало известно, что сын легендарного Андрея Аршавина, который родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником местного "Зенита", Арсений поступил в футбольную академию московского "Спартака". Данный факт получил широкую огласку в СМИ, а некоторые представители болельщицкой среды стали обвинять в случившемся бывшую жену Андрея Аршавина.
Источник: "РБ Спорт"
Пресс-атташе "Спартака": сын Аршавина выбрал правильные цвета, молодец
Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов поддержал решение Арсения Аршавина, сына легенды "Зенита" Андрея Аршавина, поступить в академию красно-белых.
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