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Пресс-атташе "Спартака": сын Аршавина выбрал правильные цвета, молодец

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Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов поддержал решение Арсения Аршавина, сына легенды "Зенита" Андрея Аршавина, поступить в академию красно-белых.
"Чемпионат"
- Говорил ранее и повторю — сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошёл талант отца.

Напомним, ранее стало известно, что сын легендарного Андрея Аршавина, который родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником местного "Зенита", Арсений поступил в футбольную академию московского "Спартака". Данный факт получил широкую огласку в СМИ, а некоторые представители болельщицкой среды стали обвинять в случившемся бывшую жену Андрея Аршавина.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак Зенит Аршавин Зеленов
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