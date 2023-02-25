Сергей Семак побережет кого-то из бразильцев? А почему их надо беречь? К нам что, Неймар приехал? Не надо никого беречь. А если россиянин сломается - это можно? Надо выпускать тех, кто может обеспечить результат. Все время эти разговоры: надо кого-то беречь, нельзя рисковать… Если вы купили игроков, они должны играть. Не нужно делать из матча с "Волгой" событие мирового масштаба", - цитирует Угарова "РБ Спорт".
Напомним, ранее стало известно, что игроки "сине-бело-голубых" Малком и Клаудиньо не прилетели в Ульяновск на кубковый матч "Зенита" с "Волгой". Игра пройдет сегодня, 25 февраля. Начало встречи в 14:30 по московскому времени.
Малком перешел в "Зенит" из каталонской "Барселоны" в 2019 году, стоимость трансфера составила 40 миллионов евро. Контракт бразильца с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне Малком принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач. 26-летний Клаудиньо выступает за "Зенит" с августа 2021 года. На счету бразильского полузащитника в текущем сезоне 19 сыгранных за клуб матчей во всех турнирах и 3+8 по системе гол плюс пас.
Угаров - о матче "Волга" - "Зенит": почему бразильцев надо беречь? Если вы их купили, они должны играть
Экс-хавбек "Зенита" Денис Угаров считает, что команда Сергея Семака должна играть сильнейшим составом в четвертьфинале Кубка России против ульяновской "Волги".
Фото: ФК "Зенит"