– Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали, – цитирует супругу экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна "РБ Спорт".
Ранее председатель правления сине-бело-голубых Алексей Миллер прокомментировал выдачу российского паспорта бразильским легионерам "Зенита" Малкому и Клаудиньо словами из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского "Читайте, завидуйте!"
Напомним, 25 февраля в компенсированное время игры Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" (0:3) в Ульяновске в 25-летнего бразильца с трибуны бросили банан. В это время Вендел покидал поле после замены. В поволжском клубе уже отреагировали на этот эпизод и сообщили о том, что виновный будет найден. Также РФС проинформировал, что КДК на своем заседании рассмотрит данный инцидент.
Зарема Салихова: банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали
Зарема Салихова отреагировала на инцидент с брошенным бананом в кубковом матче между "Волгой" и "Зенитом"
Фото: ФК "Спартак"