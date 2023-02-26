– Мы давно уже забыли про такое. Очень давно не было инцидентов. Неприятное случилось. В целом атмосфера была классной. Некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны. Надеюсь, что это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе, – приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, 25 февраля в компенсированное время игры Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" (0:3) в Ульяновске в 25-летнего бразильца с трибуны бросили банан. В это время Вендел покидал поле после замены. В поволжском клубе уже отреагировали на этот эпизод и сообщили о том, что виновный будет найден. Также РФС проинформировал, что КДК на своем заседании рассмотрит данный инцидент.
Кубковая встреча в Ульяновске завершилась победой "Зенита" с разгромным счетом 3:0. Авторами голов в составе гостей стали Бакаев, Кассьерра и Сергеев.
Аршавин – об инциденте с бананом: некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны
Заместитель генерального директора "Зенита" и бывший нападающий сине-бело-голубых Андрей Аршавин поделился мнением об инциденте с Венделом в Ульяновске.
Фото: "Матч ТВ"