– Нужно было совершить подвиг, чтобы и поле было в нормальном состоянии для этого времени года, и стадион. Это все получилось. "Зенит" тоже не валял дурака и не отбывал номер, а сделал то, что нужно было сделать. Думаю, все стороны этого матча должны быть довольны, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".
25 февраля "Зенит" одержал разгромную победу в Ульяновске над местной "Волгой" со счетом 3:0 и пробился в следующую стадию Пути Регионов Кубка России сезона-2022/23. В составе сине-бело-голубых голы на свой счет записали Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев, поставивший победную точку на последних минутах.
Отметим, что в компенсированное время игры Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" (0:3) в Ульяновске в 25-летнего бразильца с трибуны бросили банан. В это время Вендел покидал поле после замены. В поволжском клубе уже отреагировали на этот эпизод и сообщили о том, что виновный будет найден. Также РФС проинформировал, что КДК на своем заседании рассмотрит данный инцидент.
Аршавин – о победе над "Волгой": нужно было совершить подвиг. "Зенит" тоже не валял дурака и не отбывал номер
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин объяснил победу сине-бело-голубых в выездном матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России над ульяновской "Волгой" (3:0).
Фото: "Матч ТВ"