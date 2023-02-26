Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
12:00
ТорпедоНе начат
П1 2.8X 3.05П2 2.7
Уфа
14:30
АхматНе начат
П1 3.9X 3.4П2 2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:30
ЧелсиНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
16:00
ЖиронаНе начат
П1 1.71X 3.8П2 5.2
Сельта
18:15
ВальядолидНе начат
П1 1.69X 4П2 5.2
Альмерия
20:30
БарселонаНе начат
П1 6.4X 4.8П2 1.48
Севилья
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.86X 3.45П2 4.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
14:30
ИнтерНе начат
П1 4.7X 3.7П2 1.8
Салернитана
17:00
МонцаНе начат
П1 3.55X 3.35П2 2.18
Удинезе
20:00
СпецияНе начат
П1 1.71X 3.85П2 5
Милан
22:45
АталантаНе начат
П1 2.28X 3.45П2 3.45

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
БайерНе начат
П1 2.25X 3.55П2 3.2
Бавария
19:30
УнионНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
15:00
ОсерНе начат
П1 2.08X 3.45П2 3.7
Реймс
17:00
ТулузаНе начат
П1 2.16X 3.55П2 3.4
Нант
17:00
РеннНе начат
П1 3.4X 3.3П2 2.25
Клермон
17:00
СтрасбурНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.85
Аяччо
17:00
ТруаНе начат
П1 2.32X 3.15П2 3.45
Монако
19:05
НиццаНе начат
П1 1.99X 3.65П2 3.8
Марсель
22:45
ПСЖНе начат
П1 2.55X 3.6П2 2.85

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.26X 3.5П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Аршавин – о победе над "Волгой": нужно было совершить подвиг. "Зенит" тоже не валял дурака и не отбывал номер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин объяснил победу сине-бело-голубых в выездном матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России над ульяновской "Волгой" (3:0).
Фото: "Матч ТВ"
– Нужно было совершить подвиг, чтобы и поле было в нормальном состоянии для этого времени года, и стадион. Это все получилось. "Зенит" тоже не валял дурака и не отбывал номер, а сделал то, что нужно было сделать. Думаю, все стороны этого матча должны быть довольны, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".

25 февраля "Зенит" одержал разгромную победу в Ульяновске над местной "Волгой" со счетом 3:0 и пробился в следующую стадию Пути Регионов Кубка России сезона-2022/23. В составе сине-бело-голубых голы на свой счет записали Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев, поставивший победную точку на последних минутах.

Отметим, что в компенсированное время игры Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" (0:3) в Ульяновске в 25-летнего бразильца с трибуны бросили банан. В это время Вендел покидал поле после замены. В поволжском клубе уже отреагировали на этот эпизод и сообщили о том, что виновный будет найден. Также РФС проинформировал, что КДК на своем заседании рассмотрит данный инцидент.


Аршавин Зенит Волга Ул Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой: – о разгромной победе "Зенита" над "Волгой": было ожидаемо, что просто не будет
Директор "Боруссии" Кель: мы постараемся продлить контракт с Беллингемом
Аршавин – о победе над "Волгой": нужно было совершить подвиг. "Зенит" тоже не валял дурака и не отбывал номер
Президент "Урала" Иванов – о гибели 19-летнего вратаря Алексеева: никто не знает, что делать, куда бежать
Мелкадзе: кто-то может назвать Бердыева злым, но мне он показался справедливым 1
Ари: в меня бананы не кидали, но болельщики "Спартака" кричали мне: "Обезьяна, макака, уходи отсюда, иди домой"
Вратарь "Атлетико" Облак – о судействе матча с "Реалом": может, следующее дерби мы начнем, имея на одного игрока меньше
Семак – об инциденте с бананом: в адрес главного тренера слышал немножко мата, а игроков оберегали и уважали 4
Baza: полиция по камерам вычислила фаната, бросившего банан в сторону Вендела. Поиски продолжаются 11
Клопп – о ничьей "Ливерпуля" с "Кристал Пэлас": мы набрали очко на выезде, сойдет
Симеоне – о судействе дерби с "Реалом": было бы здорово, если бы мы могли бороться с "Реалом" в равных условиях
"Особенная ночь. Молодцы, парни!" Роналду – о хет-трике в ворота "Дамака"
Аршавин – об инциденте с бананом: некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны 1
Быстров – об инциденте с Венделом: просто у фаната была связка бананов. Он наелся и решил поделиться ими 3
Зарема Салихова: банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали 7