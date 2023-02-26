23 марта Команда Валерия Карпина проведет контрольный поединок против сборной Ирана в Тегеране:
- Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране, - приводят комментарий сообщил директора по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави РИА Новости.
В 2022 году национальная команды сыграла три контрольных встречи. В сентябре россияне оказались сильнее Кыргызстана (2:1) благодаря голам Соболева и Уткина. В ноябре Россия дважды поделила очки с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Отметим, что российский клуб "Зенит", который также проводит работу по сотрудничеству с иранским футболом, недавно проводил товарищеский поединок в Иране, соперником стал местный клуб "Сепахан". Петербуржский коллектив пропустил два безответных мяча и проиграл матч. Отметим, что российская и иранская стороны подписали договор о сотрудничестве. Напомним, что Россия отстранена от участия в официальных матчах и турнирах.
23 марта состоится товарищеский матч между Россией и Ираном в Тегеране
Стал известен первый соперник сборной России по товарищескому матчу в 2023 году.
Фото: РФС