- Никак не отреагировал на новость о договоренности между Россией и Ираном. Мы же знали о том, что разговоры идут, что, скорее всего, будет игра. Но пока это еще не точно. Заранее я бы ничему не радовался. В нынешнее время произойти может все что угодно. Тем более еще не все досогласовано.
Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил о договоренности с представителями иранского футбола о проведении товарищеского матча между национальными командами в конце марта этого года. Планируется, что контрольная игра пройдет в Тегеране, столице Ирана, 27 марта. Этот матч может стать первым для сборной России с ноября прошлого года, когда российская команда играла с Узбекистаном и Таджикистаном.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин - о матче со сборной Ирана: еще не все досогласовано. Может произойти все, что угодно
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о планах РФС провести товарищеский матч с Ираном в марте этого года.
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