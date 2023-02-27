- Жду только победы от "Локомотива". Желаю им удачи сегодня. Надеюсь, что подготовка на сборах пошла команде на пользу, а игроки учли ошибки прошлой игры со "Спартаком". Надеюсь, несмотря на весь кризис, команда одержит победу и сможет зацепиться за трофей Кубка России, - передает слова Пейчиновича Sport24.
27 февраля в 20:00 по московскому времени столичные "Спартак" и "Локомотив" начнут ответную встречу 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, которая пройдет на поле красно-белых. Первый матч прошел 22 февраля на "РЖД Арене" и завершился победой "Спартака" со счетом 1:0. В турнирной таблице РПЛ "Локо" занимает 14 место (13 очков в 17 матчах), красно-белые - второе место (36 очков).
Пейчинович: жду от "Локомотива" со "Спартаком" только победы, несмотря на весь кризис
Экс-защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович дал прогноз на ответную игру 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России между "железнодорожниками" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"