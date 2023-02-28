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Пименов: пенальти на Миранчуке был

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Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался по поводу момента с непоставленным пенальти на Антоне Миранчуке в матче Кубка России между "Спартаком" и "железнодорожниками" (4:2).
Фото: "СЭ"
- Что касается судейства, то я считаю пенальти на Миранчуке был. В моменте со вторым забитым мячом Тикнизян проиграл борьбу Игнатову. Там все было чисто, - приводит мнение Пименова "РБ Спорт".

Вчера "Спартак" и "Локомотив" встречались в рамках Кубка России. Встреча закончилась победой команды Гильермо Абаскаля. 1-й поединок между красно-белыми и красно-зелеными закончился также в пользу действующих победителей турнира (1:0). Во вчерашнем матче произошел ряд спорных судейских решений, которыми остались недовольны в "Локомотиве". Один из них произошел на 42-й минуте, когда игроки "Локомотива" требовали у судьи назначить 11-метровый. По мнению футболистов, защитник "Спартака" Даниил Хлусевич сбил атакующего хавбека Антона Миранчука в штрафной площади и помешал ему переправить мяч в сетку ворот красно-белых. Также у представителей "Локомотива" возникли вопросы ко второму голу "Спартака".


Пименов Миранчук Ан Локомотив Спартак
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