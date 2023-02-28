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Экс-судья Лапочкин: чем больше я смотрю второй эпизод с голом Зобнина, тем больше мне кажется, что фол есть

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Бывший российский арбитр Сергей Лапочкин поделился мыслями по поводу второго гола "Спартака" в ворота "Локомотива" (4:2) в Кубке России.
Фото: РИА Новости
- Чем больше я смотрю второй эпизод с голом Зобнина, тем больше мне кажется, что фол есть. Изначально мое мнение заключалось в том, что руки Игнатова лежат, но они не делают никаких действий. Но если разбирать этот момент по молекулам, то может показаться, что он его в последней фазе толкает, – приводит мнение Лапочкина "Матч ТВ".

Вчера состоялся ответный поединок Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" на "Открытие Арене". Команда Абаскаля сумел во 2 раз обыграть "железнодорожников". Своими точными ударами в матче отметились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес. У "Локомотива" дубль оформил Алексей Миранчук. Напомним, что первая встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Этот результат позволил действующим победителям Кубка России пройти в следующий раунд Пути РПЛ. Перед 2-м голом "Спартака" произошел спорный эпизод, в ходе которого Игнатов, отдавший голевой пас на Зобнина, выиграл борьбу у защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна. Главный рефери из Ростова Сергей Иванов мяч засчитал, несмотря на то, что ВАР не согласился с его решением.


Лапочкин Спартак Локомотив Игнатов Тикнизян
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