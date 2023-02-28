- В ЦСКА много и других игроков очень высокого уровня — например, Чалов. Когда в июле он вернулся, то мне действительно показалось немного странным, что такой нападающий уехал в аренду. Настоящая девятка, он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать, - приводит мнение Медины Sports.ru.
Российский центрфорвард Федор Чалов, являющийся воспитанником ЦСКА, провел свой дебютный поединок за "армейцев" в сезоне 2016/2017 против "Амкара" (2:2). Свой первый гол за красно-синих россиянин отправил в сетку ворот "Урала" в том же сезоне (4:0).С того момента Чалов провел за столичный коллектив 201 поединок, в которых сумел отметиться 61 точным попаданием и 35 голевыми передачами. Отметим, что весной 2022 года Федор на полгода покидал ЦСКА и защищал цвета швейцарского "Базеля", за который забил 4 гола в 16 встречах. В этом сезоне форвард набрал 12+ 2 по системе гол плюс пас в 22 играх за москвичей. В апреле Чалову исполнится 24 года.
Медина: Чалов - девятка, он очень забивной, меня восхищает его техника и умение завершать
Парагвайский нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался по поводу своего одноклубника россиянина Федора Чалова.
Фото: Чемпионат.com