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Быстров: "Краснодару" в матче с ЦСКА необходимо играть в атаку и прессинговать

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Экс-игрок сборной России и Владимир Быстров поделился мыслями по поводу предстоящего матча Кубка России между "Краснодар" - ЦСКА
Фото: "Матч ТВ"
- Краснодар» полностью провалил первый матч. Не знаю, с чем это было связано. На своем поле и при своих болельщиках отступать им некуда. Нужно играть в атаку и прессинговать, - приводит мнение Быстрова "Матч ТВ".

Команда Владимира Ивича выступила провально в 1-м поединке противостояния с ЦСКА в рамках Кубка России, пропустив 3 безответных мяча. Ворота "быков" поразили Мойзес и Федор Чалов и Антон Заболотный, забивший свой 1-й гол в этом сезоне. Отметим, что в РПЛ столичный коллектив также разгромно обыграл !Краснодар! со счетом 4:1. При этом !армейцы! не знают побед уже в 4 встречах подряд на домашней арене !Краснодара!. Последний раз ЦСКА обыгрывал краснодарский клуб в 2017 году. Сегодня в Краснодаре коллективам предстоит выяснить, кто пройдет дальше в Пути РПЛ, а кто отправится в нижнюю сетку турнира.


Краснодар ЦСКА Быстров Кубок России
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