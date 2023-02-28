- Краснодар» полностью провалил первый матч. Не знаю, с чем это было связано. На своем поле и при своих болельщиках отступать им некуда. Нужно играть в атаку и прессинговать, - приводит мнение Быстрова "Матч ТВ".
Команда Владимира Ивича выступила провально в 1-м поединке противостояния с ЦСКА в рамках Кубка России, пропустив 3 безответных мяча. Ворота "быков" поразили Мойзес и Федор Чалов и Антон Заболотный, забивший свой 1-й гол в этом сезоне. Отметим, что в РПЛ столичный коллектив также разгромно обыграл !Краснодар! со счетом 4:1. При этом !армейцы! не знают побед уже в 4 встречах подряд на домашней арене !Краснодара!. Последний раз ЦСКА обыгрывал краснодарский клуб в 2017 году. Сегодня в Краснодаре коллективам предстоит выяснить, кто пройдет дальше в Пути РПЛ, а кто отправится в нижнюю сетку турнира.
Быстров: "Краснодару" в матче с ЦСКА необходимо играть в атаку и прессинговать
Экс-игрок сборной России и Владимир Быстров поделился мыслями по поводу предстоящего матча Кубка России между "Краснодар" - ЦСКА
Фото: "Матч ТВ"