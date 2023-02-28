- Если судья засчитал гол, значит, все справедливо. Не считаю, что Миша Игнатов нарушал правила, - приводит мнение Умярова "СЭ".
Вчера в поединке Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" во вторые 45 минут игры перед вторым забитым голом команды Гильермо Абаскаля случился спорный эпизод, в ходе которого атакующий хавбек красно-белых Михаил Игнатьев отобрал мяч у защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна и отдал голевую передачу на Романа Зобнина. Ростовский рефери Сергей Иванов сразу засчитал гол спартаковцев, но ВАР не согласился с его решением и позвал Иванова к монитору. Но, несмотря на это, Сергей своего мнения не изменил и указал на центр. Руководство "Локомотива" осталось недовольным данным решением и подало жалобу в ЭСК РФС.
Умяров – о втором мяче "Спартака": если судья засчитал гол, значит, все справедливо
Российский футболист "Спартака" Наиль Умяров поделился мнением по поводу второго забитого мяча красно-белыми в ворота "Локомотива" (4:2) в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"