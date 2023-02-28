"Вопрос воссоздания второй команды находится в проработке. Клуб внимательно рассматривает плюсы и минусы того проекта, который был, чтобы учесть все аспекты в будущем. По срокам — ориентируемся на 2024 год", - цитирует Зеленова "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что после смены руководства "Спартак" рассматривает возможность возрождения второй команды. Эту информацию подтверждал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
Пресс-атташе "Спартака" - о сроках возвращения второй команды: ориентируемся на 2024 год
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, когда клуб планирует снова запускать вторую команду.
Фото: ФК "Спартак"