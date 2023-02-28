"В Оренбурге не очень хорошие погодные условия, достаточно прохладно. Плюс с учетом того, что 4 марта мы играем в Грозном с "Ахматом", а 10 марта - на выезде с "Сочи", мы приняли решение отправить команду туда. В Сочи она будет тренироваться, оттуда поедет в Грозный, вернется обратно, сыграет с местным клубом, после чего улетит домой. К игре со "Спартаком" будем готовиться уже в Оренбурге. В Сочи мы заключили контракт и арендовали поля у футбольного клуба "Сочи", - приводит слова Еремякина "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Оренбург" возобновит сезон РПЛ 4 марта выездной встречей в Грозном против "Ахмата". По итогам осенней части чемпионата России оренбуржцы расположились в первой половине турнирной таблицы и занимают на данный момент 7 место, набрав 25 очков. В активе "Оренбурга" под руководством чешского специалиста Марцела Лички в этом сезоне 8 побед, 1 ничья и 8 поражений в 17 сыгранных турах российской Премьер-Лиги. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -4 (33:37).
Президент "Оренбурга" Еремякин: в Оренбурге не очень хорошие погодные условия. Мы арендовали поля у "Сочи"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий две ближайшие недели команда будет тренироваться в Сочи.
Фото: ФК "Оренбург"