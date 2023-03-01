– В первом матче мы не дали Писарскому так много шансов, чтобы он мог их реализовать. Немного не успели перехватить ту контратаку, после которой он поразил наши ворота. Он важный игрок, но мы понимаем, что помимо него все игроки соперника несут определенную опасность. Соответственно, нам нужно противостоять всей команде в целом, – цитирует Йокановича "Матч ТВ".
Ответная игра 1/4 финала Кубка России по сетке Пути РПЛ между столичной и самарской командами пройдет сегодня, 1 марта, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Главный арбитр встречи - сочинец Павел Кукуян - подаст свой свисток в 20:00 по мск.
Напомним, что первая игра между соперниками на берегах Волги завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Для выхода в полуфинал Кубка России команде Игоря Осинькина достаточно не проиграть. В случае минимальной победы "Динамо" по истечении 90 минут футболисты выявят сильнейшего в серии пенальти.
Йоканович – об ответном матче с "Крыльями": Писарский – важный игрок, но нам нужно противостоять всей команде в целом
Главный тренер московского "Динамо" Славиша Йоканович отметил важность новичка "Крыльев Советов" Владимира Писарского перед ответным кубковым матчем.
Фото: ФК "Динамо"