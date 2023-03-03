"Конечно, я скучаю по Черникову. Мне комфортнее, когда он на поле. Скучаем вообще по всем, кто травмирован. Желаю ребятам скорее вернуться на поле. Они нужны нам", - цитирует Сперцяна "РБ Спорт".
22-летний Эдуард Сперцян и 23-летний Александр Черников - воспитанники "Краснодара". В игре против "Сочи" (2:0) россиянин получил повреждение и выбыл на несколько месяцев. В этом сезоне игрок провел 9 матчей за "Краснодар" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В общей сложности за "быков" футболист провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Сперцян - о травмированном Черникове: конечно, я скучаю. Мне комфортнее, когда он на поле
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, что ему не хватает на поле травмированного одноклубника Александра Черникова.
Фото: ФК "Краснодар"