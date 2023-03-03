"Я могу сказать, что Рассказов и Зуев точно помогли нам в двух кубковых играх. Коля провёл ответный матч с "Динамо" – просто суперматч. Как и все парни, он боролся, бился, подключался к атакам", - цитирует Ломаева "Чемпионат".
Напомним, Николай Рассказов в зимнее трансферное окно перешел из "Спартака" в "Крылья Советов". Защитник дебютировал за новую команду в матчах Кубка России против "Динамо", отметившись в первой встрече результативной передачей.
Контракт Рассказова с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 600 тысяч евро.
Ломаев: Рассказов очень помог нам в кубковых играх. Провел суперматч с "Динамо"
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев оценил игру новичка самарцев Николая Рассказова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"