- Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу "Зениту". Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силен ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его. Также очень важно показать этому тупому меньшинству, что такие идиотские действия не должны и не могут победить.
Напомним, инцидент с брошенным в бразильского полузащитника "Зенита" Вендела бананом произошел во время матча первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России с "Волгой" в Ульяновске. Один из болельщиков на трибунах, возможное фото которого ранее появилось в Сети, бросил в игрока банан во время ухода бразильца на замену. Ранее стало известно, что "Волга" будет оштрафована за действия фаната на 500 тысяч рублей, а также проведет один домашний матч без болельщиков условно. Сам Вендел резко осудил произошедшее, как и большинство официальных лиц и организаций.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Вендела - о брошенном в игрока банане: важно показать тупому меньшинству, что такие действия не могут победить
Агент полузащитника "Зенита" Вендела Тьяго Рибейро рассказал, как футболист отреагировал на брошенный в него в Ульяновске банан.
"Матч ТВ"