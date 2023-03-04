На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
– Прекрасный Литвинов, чистый Соболев, надежный Мешков! Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент. И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перфомансов. Согласна с Соболевым, сегодня 3:2! – цитирует Салихову Metaratings.
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 37 очков. Главный конкурент "Спартака" "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН". В случае победы петербуржцев отрыв возрастет до 8 очков. "Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте.
Зарема – об отмененном голе в ворота "Урала": согласна с Соболевым, сегодня 3:2!
Зарема Салихова, жена экс-главы московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала ничейный результат красно-белых в домашнем матче 18-го тура РПЛ с "Уралом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"