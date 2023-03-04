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Наставник "Пари НН" Горлов – о поражении от "Зенита": показали своей игрой много уважения сопернику

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Главный тренер "Пари НН" Артем Горлов высказался по поводу поражения от "Зенита" в 18 туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы пропустили достаточно быстрый гол со "стандарта", но при этом дисциплинированно перемещались. Самое главное, что у нас не получилась контригра и действия в атаке. Мы робко играли, много уважения сопернику показали своей игрой. Если ты не проводишь контратаки, то дисциплина в обороне не имеет смысла, - приводит мнение Горлова "Матч ТВ".

Сегодня 35-летний российский специалист Артем Горлов проводил свой дебютный поединок в качестве наставника "Пари НН" в РПЛ. Соперником нижегородцев стал действующий чемпион и победитель последних розыгрышей российского первенства "Зенит". В первые 45 минут игры коллектив из Санкт-Петербурга вышел вперед благодаря красивому выстрелу бразильца Малкома со штрафного удара. Во втором тайме команда Сергея Семака отправила в ворота нижегородского коллектива еще 2 гола. Свой второй гол в поединке ударом головой забил Малком. А дело до разгрома довел Александр Ерохин, поразив ворота гостей внешней стороной стопы. В 19-м туре "Пари НН" приедет в гости к "Ростову" Валерия Карпина.


Нижний Новгород Зенит Горлов
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