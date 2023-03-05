- Писарский входит в топ-3 лучших форвардов России? Да, входит. Моя тройка — Соболев, Писарский, Тюкавин, - приводит мнение Корниленко "РБ Спорт".
27-летний центрфорвард Владимир Писарский начинал сезон в "Оренбурге". За команду Марцела Лички россиянин провел 19 встреч, в которых сумел отметиться 17 голами. Этой зимой игрок перебрался в "Крылья Советов", за которых уже успел отметиться двумя забитыми мячами в кубковом противостоянии против Динамо (2:1, 1:1). 25-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев провел за свою команду 23 поединка. На счету спартаковца 9 голов и 7 ассистов. 20-летний форвард из "Динамо" Константин Тюкавин отметился 6 точными попаданиями 3 результативными пасами в 24 играх.
Корниленко: для меня Писарский с Тюкавиным и Соболевым составляют топ-3 форвардов России
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением по поводу лучших нападающих в России.
Фото: ПФК " Крылья Советов"