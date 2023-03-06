- Конечно, я очень рад за Дзюбу, он большой молодец. Артём — великолепный футболист. Здорово, что он вернулся в футбол и продолжил играть, радовать болельщиков.
Мигель Данни и Артем Дзюба вместе играли за санкт-петербургский "Зенит". Российский нападающий, зимой подписавший контракт с московским "Локомотивом", уже сыграл три матча за свою новую команду: два в Кубке России со "Спартаком", а также с "Ростовом" в Российской Премьер-Лиге. В игре с ростовчанами Дзюба смог впервые отличиться за "Локомотив": 34-летний нападающий оформил хет-трик.
Источник: "РБ Спорт"
Данни: Дзюба - великолепный футболист. Здорово, что он вернулся в футбол и продолжил играть, радовать болельщиков
Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни похвалил нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу за хет-трик в игре с "Ростовом".
ФК "Локомотив"